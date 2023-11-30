У Дніпрі на початку грудня “закриють” рух трамваїв та тролейбусів: яких саме

На початку грудня в Дніпрі масштабні зміни в роботі транспорту.

Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.

1 грудня закриють рух трамваїв на розі вулиці Степана Бандери – проспекту Лесі Українки з боку центрального ринку. Через це трамваї №7, №12, №17 прямуватимуть через вулицю 128-ї Бригади Тероборони – вулицю Львівську – вулицю Володимира Антоновича – проспект Лесі Українки.

Причини – ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки.

2 грудня з 11:00 до 15:00 призупиняється рух тролейбусів №3, №7, №17, №20. Причина – видалення аварійних дерев по проспекту Слобожанському на ділянці від вулиці Столєтова до вулиці Богдана Хмельницького.

Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок містом.

Зауважимо, що також досі не курсує трамвай №1-к “Залізничний вокзал – вул. Центральна”, замість якого ввели тимчасовий тролейбусний маршрут №1-к “Залізничний вокзал – Центр”. Щоденно на лінії курсують 6 одиниць тролейбусів з інтервалом руху 6 хвилин, та зупиняються на зупинках маршрутів – №1, 5, Б.

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