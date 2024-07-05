У Дніпрі на пляжі Монастирського острова вкрали душ

У Департаменті парків та рекреацій поскаржилися на невідомих вандалів, які вкрали душові лійки на пляжі Монастирського острову.
На початку літа КП “Міська інфраструктура” для комфорту відвідувачів, зокрема й спортсменів, оновило та відремонтувало 2 душові на пляжі.
Втім, упродовж червня недобросовісні відвідувачі вкрали вже 3 душові комплекти: душові лійки та кнопки запуску води.
Комунальники повідомляють, що через це страждають люди, яки займаються волейболом та іншими видами спорту на пляжі, а також звичайні відпочивальники.
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