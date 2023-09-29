У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Учора, 28 вересня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.

Там водій ВАЗ на пішохідному переході збив двох 12-річних дівчаток.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водій не помітив дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, та збив їх.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

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