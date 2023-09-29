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  • У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив

У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив

Сьогодні 06:50
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив

Учора, 28 вересня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.

Там водій ВАЗ на пішохідному переході збив двох 12-річних дівчаток.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водій не помітив дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, та збив їх.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітив

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Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході ВАЗ збив двох 12-річних дівчаток: не помітивУкраїнська

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