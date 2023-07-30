У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомо

Інцидент трапився приблизно о 13:45.
Повідомляється, що дніпрянин переміщав верстат за допомогою кран-балки. Як раптом техніку повело і чоловік не встиг відійти в безпечну зону.
Працівнику розтрощило ногу. На місці йому намагалися надати першу медичну допомогу до приїзду “швидкої”, проте ці спроби виявилися марними.
Від отриманої травми чоловік помер прямо на підприємстві.
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