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У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомо

Сьогодні 18:38
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У суботу, 29 липня, на підприємстві у Самарському районі Дніпра загинув працівник. Чоловікові було всього 59 років.

Новости Днепра про У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомо

Інцидент трапився приблизно о 13:45.

Повідомляється, що дніпрянин переміщав верстат за допомогою кран-балки. Як раптом техніку повело і чоловік не встиг відійти в безпечну зону.

Працівнику розтрощило ногу. На місці йому намагалися надати першу медичну допомогу до приїзду “швидкої”, проте ці спроби виявилися марними. 

Від отриманої травми чоловік помер прямо на підприємстві. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на підприємстві загинув 59-річний працівник: що відомоРусский

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