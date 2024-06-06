У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліції
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Сегодня 09:49

У Дніпрі на проспекті Героїв сталася аварія, внаслідок якої постраждала молода дівчина.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліції

Відео з цим випадком поширилося у місцевих групах соціальної мережі Telegram. 

Видно, що постраждала лежить у калюжі крові та не рухається. Навколо неї зібралися небайдужі громадяни, які намагались надати першу допомогу. Неподалік від місця приїхала карета “швидкої”.

Кореспонденти dnepr.info взяли коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник. З’ясувалося, що дівчину збив водій 1996 року народження.

Внаслідок ДТП 24-річна дівчина отримала тілесні ушкодження. На місці працювали слідчі з ДТП. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомила речниця.

Щодо стану дівчини наразі не повідомляється.

Примітка: згідно статті 286 КК України порушнику загрожує кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесне ушкодження. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліціїРусский

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