У Дніпрі на Перемозі та Монастирському острові масово гине риба

Масовий мор риби зафіксували у річці Дніпро на Монастирському острові. Повідомляють, що берег пляжу вкритий мертвими мальками. Через це там стоїть сморід.
Про це розповіли на сторінці “GreenPost” у Facebook.
На Гребній Косі на Перемозі схожа ситуація. Там гине велика риба. Рибини довжиною приблизно в 40 сантиметрів лежать на березі річки. Масовий мор відбувається і у воді. Це зафіксували на фото журналісти “dnepr.info”.
Масова загибель риби може бути пов’язана з обмілінням річки Дніпро та спеку. Раніше ми повідомляли, що вода відійшла від берега та стала зеленою. А температура +36 градусів призвела до її швидкого випаровування і розмноження синьо-зелених водоростей. Екологи зазначали, що така ситуація загрожує популяції риби.
Риба гине і в області на річці Самара. Поблизу села Новоселівка, де протікає водойма, помітили загибель малька риби. Очевидці припускають, що це відбувається через відходи, які скидають в річку. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі батьки першокласників вже можуть подати анкету на оформлення…
Село Старі Кодаки – одне з найстаріших на території Дніпра…
Стали відомі подробиці смерті жінки, яку знайшли під під'їздом будинку…
У ДТЕК розповіли про ситуацію в енергосистемі України та чому…