У Дніпрі на Перемозі та Монастирському острові масово гине риба

У Дніпрі в річці відбувається масовий мор риби.

Масовий мор риби зафіксували у річці Дніпро на Монастирському острові. Повідомляють, що берег пляжу вкритий мертвими мальками. Через це там стоїть сморід.

Про це розповіли на сторінці “GreenPost” у Facebook.

На Гребній Косі на Перемозі схожа ситуація. Там гине велика риба. Рибини довжиною приблизно в 40 сантиметрів лежать на березі річки. Масовий мор відбувається і у воді. Це зафіксували на фото журналісти “dnepr.info”.

Масова загибель риби може бути пов’язана з обмілінням річки Дніпро та спеку. Раніше ми повідомляли, що вода відійшла від берега та стала зеленою. А температура +36 градусів призвела до її швидкого випаровування і розмноження синьо-зелених водоростей. Екологи зазначали, що така ситуація загрожує популяції риби.

Риба гине і в області на річці Самара. Поблизу села Новоселівка, де протікає водойма, помітили загибель малька риби. Очевидці припускають, що це відбувається через відходи, які скидають в річку. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

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