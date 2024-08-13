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У Дніпрі на Перемозі скоро з’явиться нова зона відпочинку: що там буде

Сьогодні 15:52
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Нова зона відпочинку з'явиться на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

У Дніпрі завершують роботи на території скверу, що поблизу будинку №17 на проспекті Героїв. Раніше повідомлялося, що на території старої зеленої зони з’явиться нове місце для відпочинку.

Точної дати завершення робіт не повідомляли, але місцеві жителі повідомляють, що в новому сквері вже висадили нові дерева, кущі та садову зелень, а також поставили лавочки-гойдалки.

Нова зона відпочинку на проспекті Героїв майже готова! Багато буде зелені, а ще гарні лавки-гойдалки! Сподіваємося що мешканці будуть дбайливо до всього ставитися! Чекаємо на завершення! – йдеться в дописі Facebook-спільноти Наша Перемога. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

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Буде багато дерев.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

У сквері вже висадили кущі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

Люди вже відпочивають на лавочках.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там буде

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі скоро з'явиться нова зона відпочинку: що там будеУкраїнська

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