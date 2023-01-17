У Дніпрі на Перемозі продовжують розбирати завали та шукати зниклих безвісти

Сьогодні 17 січня у Дніпрі третій день жалоби за загиблими через ракетний удар росії по житловому будинку. На Перемозі продовжують розбирати завали та шукати зниклих безвісти 25 осіб.

Про це передає Дніпровська міська рада.

Внаслідок ракетного удару:

загинуло 40 людей. З яких деблоковано 37 тіл загиблих (у тому числі 3 дитини, особи 16 загиблих встановлюються) та 3 фрагменти людських тіл (передано до судово-медичної експертизи для ідентифікації);

врятовано 39 осіб (з них 6 дітей);

травмовано 76 осіб (з них 14 дітей).

З моменту ракетної атаки отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб. З них – 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими (у родичів, в лікарнях). Пошук 25 людей досі триває. І буде продовжуватися доки рятувальники не розберуть всі завали на місці ракетного удару.

Комунальні служби продовжують вивозити уламки будинку. Вже вивезено більше 9 тисяч тонн зруйнованих конструкцій та 41 пошкоджений автомобіль.

Всі служби допомоги працюють у посиленому режимі. Для ліквідації наслідків терористичної атаки росії проти мирного населення Дніпра залучено 418 людей. Це співробітники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, екстреної медичної допомоги та комунальних служб. Крім того, на місці ракетного удару працює 59 одиниць техніки.

Через ракетний удар росії на житломасиві Перемога вщент зруйновано 72 квартири. Ще 236 квартир не підлягає відновленню. За завданням міської влади мешканцям постраждалих квартир, а це більш ніж 400 людей, знайшли прихисток в гуртожитках міста та інше тимчасове житло. Надалі питанням забезпечення постраждалих постійним житлом замість втраченого буде займатися держава.

За завданням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі зараз виділили 3 заклади освіти для тимчасового проживання 400 осіб. Вони знаходяться за адресами:

НВК № 111, вул. Набережна Перемоги, 138.

НВК № 130, просп. Героїв, 38 Центр;

Центр «Штурм», вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9.

У пунктах чергують медики, психологи, можна зігрітися, поїсти та випити гарячі напої.

Всі, хто постраждав від ракетного удару у житловий будинок, можуть також отримати теплі речі, засоби гігієни та інші необхідні речі у Центрі «Штурм» за адресою вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9.

Біля зруйнованого будинку міська поліція розмістила намет у якому правоохоронці приймають заяви від постраждалих внаслідок ракетного удару. Зроблено це для зручності постраждалих містян.

Крім цього, для пошуку безвісти зниклих рідних та знайомих просимо звертатися за телефонами поліції Дніпра:

+380 (93) 665 95 82

+380 (50) 622 89 46

Також поруч із місцем трагедії розгорнуто 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи всіх задіяних підрозділів та служб. Там можна отримати юридичну та психологічну допомогу.

В адміністрації Соборного району Дніпра відкрили штаб допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару по будинку. Штаб працює щоденно з 8 до 20 години на площі Шевченка, 7.

У Штабі можна:

подати документи на отримання матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну;

подати документи на отримання матеріальної допомоги на лікування постраждалим особам;

подати документи на отримання матеріальної допомоги сім’ям загиблих;

відновити втрачений або пошкоджений паспорт громадянина України;

отримати свідоцтво про смерть загиблого.

Проконсультуватись, куди приносити документи та інші подробиці, можна за телефоном – (068) 557-34-19.

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