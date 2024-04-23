Великих коропів можуть побачити відвідувачі яхт-клубу Січ на Перемозі-6.
До річки знову запустили коропів, які водилися тут торік. Риб можна помітити “на мілині”, вони час від часу підпливають до берега або будиночків на воды, повідомляє Dnepr.info.
Крім риб у водоймі плавають і качки.
Короп мешкає у більшості прісних водойм Європи та Азії. Ця риба має золотисто-коричневе тіло, покрите великою лускою. Риби цього виду можуть досягати ваги до 40 кг, але у більшості випадків їх вага становить від 2 до 5 кг.
Саме менші коропи зазвичай стають здобиччю рибалок в Україні.
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