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У Дніпрі на Перемозі помітили дерево, прикрашене гострими лезами

Сьогодні 10:19
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На ж/м Перемога невідомі прикріпили купу лез на абрикосове дерево.

У Facebook-спільноті “Наша Перемога” небайдужі громадяни попередили про це та опублікували відео, на якому видно багато лез, що прив’язані за допомогою товстої мотузки до однієї з віток абрикосового дерева. Зважаючи на їх вигляд, можна стверджувати, що висять там вони досить довго.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили дерево, прикрашене гострими лезами

Очевидець на відео припускає, що невідомі могли прикріпити ці гострі знаряддя для того, аби ніхто не зміг забратися на дерево. Окрім того, він зняв небезпечні предмети з гілки, щоб ніхто випадково не травмувався.

Будьте уважні та попередьте дітей. Поранення подібними предметами на вулиці може призвести до серйозних інфекцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали знищують лавандові галявини.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили дерево, прикрашене гострими лезамиУкраїнська

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