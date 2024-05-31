У Дніпрі на Перемозі після різкого падіння рівня води знову видно старий колісний пароплав (ФОТО)

На Перемозі знову показався з-під води старий колісний пароплав.

Старий затонулий пароплав на Перемозі-6 знову “винирнув” на сушу. Це сталося через різке падіння рівня води у Дніпрі. До цього було видно лише верхівку судна, повідомляє Dnepr.info.

Востаннє пароплав було добре видно у жовтні 2022 року, коли рівень води у річці знизився до критичних позначок.

Колись дніпровський “Титанік” возив людей Дніпром, але через дороге обслуговування пасажирське судно “списали” і пришвартували біля коси. Відтоді колісний корабель стоїть закинутим. Деякий час тут ловили рибу, але потім мародери порізали його на металобрухт, і пароплав повністю пішов на дно. Тільки зрідка, коли рівень води у Дніпрі падає, можна побачити залишки легендарного судна.

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