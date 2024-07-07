У Дніпрі на Перемозі догхантери труять собак

Про це повідомляє ДніпроTV.
Живодери умисно розкидують щурячу отруту у місцях вигулу домашніх улюбленців та на газонах.
Страждають як вуличні, так і домашні собаки. Якщо господар не буде пильним, то собака може легко отруїтися.
Ми з собакою близько 6 ранку вийшли на прогулянку, і я побачила розкидані рожеві пігулки. Це щуряча отрута, від якої тварина помирає в шалених муках. Ми пройшли по алеї, я назбирала 2 великих пакети. Пізніше люди також збирали. Ввечері ми продовжували їх знаходити. Тобто їх було дуже і дуже багато, — розповіла власниця собаки Аліна Дехтяренко.
Окрім собак постраждати можуть маленькі діти, птахи та безхатні тварини.
Перші симптоми проявляються вже через 10-40 хвилин. Собака починає тремтіти та виділяти слину.
У такому випадку треба негайно викликати рвоту за допомогою розчину соди та води, після чого негайно їхати до ветеринара.
Минулої осені догхантери вбили 4 собак на Перемозі й схоже на те, що активізувалися знову.
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Козенко Антон
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