У Дніпрі на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів: бережіть свого улюбленця

У такий спосіб догхантери намагаються потруїти собак.

Мешканці Дніпра б’ють на сполох: догхантери розкидають на Перемозі отруту для щурів. У такий спосіб вони намагаються потруїти собак.

Зазначається, що вже помітили отруту на набережній, в районі Коси, на бульварі Слави.

Тому, будь ласка, бережіть своїх улюбленців!

Зазначимо, подібні випадки вже були у Дніпрі. Раніше ми повідомляли, що догхантери розкидають отруту на Червоному Камені. Також у Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону.

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