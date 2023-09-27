У Дніпрі на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів: бережіть свого улюбленця

Мешканці Дніпра б’ють на сполох: догхантери розкидають на Перемозі отруту для щурів. У такий спосіб вони намагаються потруїти собак.
Зазначається, що вже помітили отруту на набережній, в районі Коси, на бульварі Слави.
Тому, будь ласка, бережіть своїх улюбленців!
Зазначимо, подібні випадки вже були у Дніпрі. Раніше ми повідомляли, що догхантери розкидають отруту на Червоному Камені. Також у Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону.
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Рух трохи ускладнено.
Самця легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними…
Ремонтні роботи триватимуть з 6 до 27 жовтня.
Важливо!