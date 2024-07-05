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  • У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі – на машини (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі – на машини (ФОТО)

Сьогодні 18:03
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У Дніпрі раптова негода знову наробила біди.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі - на машини (ФОТО)

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі після пекельної спеки пішов довгоочікуваний дощ. Злива була такої сили, що за двадцять хвилин деякі райони затопило. Кілька районів підтопило. 

Згодом негода трохи вщухла і жителі міста почали фіксувати наслідки. Так, повідомляється, що на ж/м Перемога дерево впало на дитячий майданчик – фото вище. На щастя, ні дітей, ні дорослих поруч не було, тому обійшлося без постраждалих. 

На ж/м Тополя дерева вчергове падали на припарковані у дворах автівки. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі - на машини (ФОТО)

Або ж просто блокували дорогу. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі - на машини (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі - на машини (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі - на машини (ФОТО)Русский

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