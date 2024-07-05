У Дніпрі на Перемозі дерева впали на дитячий майданчик, а на Тополі – на машини (ФОТО)

У Дніпрі раптова негода знову наробила біди.

У п’ятницю, 5 липня, у Дніпрі після пекельної спеки пішов довгоочікуваний дощ. Злива була такої сили, що за двадцять хвилин деякі райони затопило. Кілька районів підтопило.

Згодом негода трохи вщухла і жителі міста почали фіксувати наслідки. Так, повідомляється, що на ж/м Перемога дерево впало на дитячий майданчик – фото вище. На щастя, ні дітей, ні дорослих поруч не було, тому обійшлося без постраждалих.

На ж/м Тополя дерева вчергове падали на припарковані у дворах автівки.

Або ж просто блокували дорогу.

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