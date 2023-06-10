У Дніпрі на Перемозі біля Бартоломео помітили клуби диму та відкрите полум’я: що відомо

Вогонь намагаються приборкати.

Сьогодні, 10 червня, на житловому масиві Перемога біля Бартоломео місцеві мешканці помітили відкритий вогонь та клуби диму. Це неабияк налякало дніпрян.

Фото та відео з місця опублікували у соцмережі.

Деякі Telegram-канали повідомляють, що біля закладу горить трава, але точної інформації поки немає.

Містяни намагаються самотужки загасити займання. Невідомо, чи викликали на місце події рятувальників.

Якщо з’являться подробиці інциденту, ми обов’язково їх повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка

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