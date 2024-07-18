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  • У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

Сьогодні 10:47
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Загадковий автобус стоїть другий день на ж/м Перемога.

Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

На перехресті бульвару Слави та проспекту Героїв другий день стоїть автобус, повідомляє Дніпро Інфо

Скоріш за все, це міжміський рейсовий автобус, адже він позначений табличкою Дніпро – Новомосковськ. 

З’явилася маршрутка на цій локації ввечері, 17 липня. 

Автобус стоїть обабіч дороги й не сильно заважає руху транспорту. Що саме сталося з транспортом поки що з’ясувати не вдалося. 

Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу.

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Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобусУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобусРусский

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