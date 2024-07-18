У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

Загадковий автобус стоїть другий день на ж/м Перемога.

На перехресті бульвару Слави та проспекту Героїв другий день стоїть автобус, повідомляє Дніпро Інфо.

Скоріш за все, це міжміський рейсовий автобус, адже він позначений табличкою Дніпро – Новомосковськ.

З’явилася маршрутка на цій локації ввечері, 17 липня.

Автобус стоїть обабіч дороги й не сильно заважає руху транспорту. Що саме сталося з транспортом поки що з’ясувати не вдалося.

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу.

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