У Дніпрі на перехресті проспекту Героїв та бульвару Слави другий день посеред дороги стоїть автобус

На перехресті бульвару Слави та проспекту Героїв другий день стоїть автобус, повідомляє Дніпро Інфо.
Скоріш за все, це міжміський рейсовий автобус, адже він позначений табличкою Дніпро – Новомосковськ.
З’явилася маршрутка на цій локації ввечері, 17 липня.
Автобус стоїть обабіч дороги й не сильно заважає руху транспорту. Що саме сталося з транспортом поки що з’ясувати не вдалося.
Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу.
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