У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Там зіткнулися вантажівка Renault та ВАЗ. Внаслідок зіткнення легковик загорівся. Пожежу оперативно ліквідували.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що вулицею Передовою рухалася вантажівка Renault в напрямку Донецького шосе. У цей момент водій ВАЗ виїжджав із заправки WOG, почав повертати в напрямку Полтавського шосе і врізався у Renault.
Водій ВАЗ отримав травми. Його забрали до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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