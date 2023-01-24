У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Сьогодні, 24 січня, на вулиці Передовій сталася аварія.

Там зіткнулися вантажівка Renault та ВАЗ. Внаслідок зіткнення легковик загорівся. Пожежу оперативно ліквідували.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що вулицею Передовою рухалася вантажівка Renault в напрямку Донецького шосе. У цей момент водій ВАЗ виїжджав із заправки WOG, почав повертати в напрямку Полтавського шосе і врізався у Renault.

Водій ВАЗ отримав травми. Його забрали до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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