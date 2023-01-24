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У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Сьогодні 14:58
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Сьогодні, 24 січня, на вулиці Передовій сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Там зіткнулися вантажівка Renault та ВАЗ. Внаслідок зіткнення легковик загорівся. Пожежу оперативно ліквідували.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що вулицею Передовою рухалася вантажівка Renault в напрямку Донецького шосе. У цей момент водій ВАЗ виїжджав із заправки WOG, почав повертати в напрямку Полтавського шосе і врізався у Renault.

Водій ВАЗ отримав травми. Його забрали до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся

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Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівсяУкраїнська

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