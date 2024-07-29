У Дніпрі на одній з вулиць з’явиться незвичайна велодоріжка із зеленим буфером

У Дніпрі облаштовують ще одну велодоріжку.

На вулиці Незалежності (ексТитова) облаштовують нову велодоріжку. Про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.

Повідомляється, що нариси майбутньої велосипедної доріжки вже видно, лишилося заасфальтувати. Крім цього, тут зʼявиться зелений буфер між ВД і проїзною частиною.

І для пішоходів, і для велосипедистів у різні часи доби буде затінок.

Також, задля комфорту пішоходів, ми змінили кут падіння сонячних променів та спрямували їх прямо на велодоріжку, щоб пішоходи завжди мали затінок, а велосипедисти завжди смажилися на сонці. Останній абзац, авжеж, жарт, але під час ремонту дійсно лунали скарги, що у пішоходів відібрали тінь та віддали її велосипедистам, – пишуть урбаністи.

Такою є недороблена доріжка.

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