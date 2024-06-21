У Дніпрі на одній з вулиць розклеїли долари та євро, але є нюанс

Долари та євро помітили на Набережній. Вони фальшиві та мають надпис із запрошенням працювати у офісах. У яких саме не вказується.
Фото поширили у місцевому телеграм-каналі. Хто розклеїв по місту фальшиві гроші, невідомо.
Зазначимо, якщо ви прийшли у супермаркет і у вас виявили фальшиві гроші, варто звернутись до найближчого відділення будь-якого банку. Однак, якщо у вас більше, ніж одна фальшива купюра, то можуть викликати поліцію. Максимальний строк ув’язнення за виготовлення і розповсюдження підроблених купюр складає 12 років.
Як визначити фальшиві гроші
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