Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на одній з вулиць розклеїли долари та євро, але є нюанс

Сьогодні 14:55
просмотров

У Дніпрі помітили розклеяні долари та євро.

Новости Днепра про У Дніпрі на одній з вулиць розклеїли долари та євро, але є нюансДолари та євро помітили на Набережній. Вони фальшиві та мають надпис із запрошенням працювати у офісах. У яких саме не вказується.

Фото поширили у місцевому телеграм-каналі. Хто розклеїв по місту фальшиві гроші, невідомо.

Зазначимо, якщо ви прийшли у супермаркет і у вас виявили фальшиві гроші, варто звернутись до найближчого відділення будь-якого банку. Однак, якщо у вас більше, ніж одна фальшива купюра, то можуть викликати поліцію. Максимальний строк ув’язнення за виготовлення і розповсюдження підроблених купюр складає 12 років.

Як визначити фальшиві гроші

  • під ультрафіолетовим освітленням підроблена банкнота втрачає колір;
  • слід звернути увагу на водяні знаки, захисні стрічки та рельєфні зображення;
  • банкноту потрібно добре промацати, справжня купюра – рельєфна;
  • колірна гама фальшивки відрізняється від кольору реальних грошей;
  • у фальшивої купюри можуть розшаровуватися краї;
  • на підробленій гривні не збігаються частини наскрізного захисного елемента;
  • на всіх нових банкнотах є захисний елемент, що оптично змінюється, який змінює при нахилі колір з бузкового на оливковий.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на одній з вулиць розклеїли долари та євро, але є нюансУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на одній з вулиць розклеїли долари та євро, але є нюансРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Не проштовхнутися”: у Дніпрі півстоліття тому на річці були затори через саморобні човни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    “Не проштовхнутися”: у Дніпрі півстоліття тому на річці були затори через саморобні човни

    Півстоліття тому на Дніпрі був дуже жвавий річковий рух.

    Коли відзначаємо Трійцю 2024: традиції, прикмети та що означає свято
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    Коли відзначаємо Трійцю 2024: традиції, прикмети та що означає свято

    Цими вихідними, 23 червня, віруючі в Україні відзначатимуть свято Трійці.…

    Пошкоджені майже всі органи: у Дніпрі рятують 20-річного військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    Пошкоджені майже всі органи: у Дніпрі рятують 20-річного військового

    У Дніпрі в лікарні рятують бійця, який 36 днів був…

    У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліції

    У Дніпрі знайшли гранату серед сміття.

    Наверх