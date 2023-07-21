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  • У Дніпрі на низці автобусних маршрутів відбулися зміни: як курсуватиме транспорт

У Дніпрі на низці автобусних маршрутів відбулися зміни: як курсуватиме транспорт

Сьогодні 11:31
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У Дніпрі деякі автобуси тимчасово їздитимуть за іншим маршрутом.

Новости Днепра про У Дніпрі на низці автобусних маршрутів відбулися зміни: як курсуватиме транспорт

Як повідомили в департаменті транспорт з 25 по 29 липня низка автобусів змінить свій маршрут. 

Це стосується автобусів №39, №141, №156, №156А. Усі вони замість звичного маршруту, курсуватимуть в об’їзд вулиці Посполитої через вулицю Деревлянську.

Причина змін – перекриття руху по вулиці Посполитій через ремонтні роботи. Будуть відновлювати асфальтобетонне покриття після демонтажу залізничного переїзду.

Нагадуємо, ми вже повідомляли про перекриття вулиці Посполитої. Крім цього, у Дніпрі також обмежили рух бульваром Слави. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на низці автобусних маршрутів відбулися зміни: як курсуватиме транспортУкраїнська

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