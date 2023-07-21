У Дніпрі на низці автобусних маршрутів відбулися зміни: як курсуватиме транспорт

Як повідомили в департаменті транспорт з 25 по 29 липня низка автобусів змінить свій маршрут.
Це стосується автобусів №39, №141, №156, №156А. Усі вони замість звичного маршруту, курсуватимуть в об’їзд вулиці Посполитої через вулицю Деревлянську.
Причина змін – перекриття руху по вулиці Посполитій через ремонтні роботи. Будуть відновлювати асфальтобетонне покриття після демонтажу залізничного переїзду.
Нагадуємо, ми вже повідомляли про перекриття вулиці Посполитої. Крім цього, у Дніпрі також обмежили рух бульваром Слави.
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