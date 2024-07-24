У Дніпрі на Новорічній біля дитячого майданчика утворився підземний “портал” (ФОТО)

У Дніпрі біля дитячого майданчика утворилося провалля.

У Дніпрі на вулиці Новорічній поблизу дитячого майданчика зненацька провалився ґрунт.

Біля дитячого майданчика за адресою Новорічна 73 просів ґрунт та утворилася величезна яма. Грунт продовжує зрушуватись і яма збільшується, – звернулася до Громадської Ради місцева жителька Катерина.

Підземний “портал” неподалік припаркованих машин та дитячої зони відпочинку. На щастя, поруч нікого не було.

Роботи з усунення проблеми було проведено того ж дня. Нині яму вже засипали.

Мешканці за адресою вулиця Новорічна 73 висловлюємо подяку за швидке реагування та вирішення проблеми, яка виникла біля будинку на дитячому майданчику. Дуже швидко відреагували та все усунули, – прокоментувала подію пані Катерина, яка звернулася за допомогою до комунальників.

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