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  • У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

Сьогодні 16:25
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Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

Там зіткнулися Tesla та вантажівка.

Про це пишуть місцеві мешканці у соцмережах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але в сторону лівого берега утворився величезний затор.

Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний заторУкраїнська

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