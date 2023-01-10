У Дніпрі на Новому мосту зіткнулися Tesla та вантажівка: утворився величезний затор

Там зіткнулися Tesla та вантажівка.
Про це пишуть місцеві мешканці у соцмережах.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але в сторону лівого берега утворився величезний затор.
Враховуйте цю інформацію!
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