У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня

У Дніпрі небайдужий містянин врятував кошеня на Новому мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, чотирилапий просто бігав по проїзній смузі серед білого дня.

На щастя, його вчасно помітив один з водіїв і взяв пухнастого з собою.

Автор припускає, що кошеня хтось міг просто викинути на дорозі.

Можливо власники кошеня ще знайдуться та заберуть рижого котика додому. В іншому випадку доведеться шукати йому нових господарів.

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