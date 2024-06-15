У Дніпрі на Новому мосту врятували кошеня

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
За попередньою інформацією, чотирилапий просто бігав по проїзній смузі серед білого дня.
На щастя, його вчасно помітив один з водіїв і взяв пухнастого з собою.
Автор припускає, що кошеня хтось міг просто викинути на дорозі.
Можливо власники кошеня ще знайдуться та заберуть рижого котика додому. В іншому випадку доведеться шукати йому нових господарів.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі дівчина-підліток забризкала перцевим балончиком однолітку.
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