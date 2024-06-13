У Дніпрі на Новому мосту утворився величезний затор: в чому причина

Про це повідомили в офіційному каналі Ситуаційного центру міста.
За попередньою інформацією, у напрямку на лівий берег сталася ДТП, внаслідок чого утворився величезний затор.
В одному з місцевих Telegram-каналів очевидці розповідають:
Затор на Новому мосту в сторону лівого на пів мосту, а стоїть цей затор аж до мінори і далі…
Деталі аварії поки що не відомі.
Враховуйте це при плануванні сьогоднішніх поїздок.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх.
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