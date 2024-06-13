Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Новому мосту утворився величезний затор: в чому причина

Сьогодні 09:54
просмотров

На Новому мосту утворився затор.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту утворився величезний затор: в чому причина

Про це повідомили в офіційному каналі Ситуаційного центру міста. 

За попередньою інформацією, у напрямку на лівий берег сталася ДТП, внаслідок чого утворився величезний затор.

В одному з місцевих Telegram-каналів очевидці розповідають:

Затор на Новому мосту в сторону лівого на пів мосту, а стоїть цей затор аж до мінори і далі…

Деталі аварії поки що не відомі.

Враховуйте це при плануванні сьогоднішніх поїздок. 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту утворився величезний затор: в чому причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту утворився величезний затор: в чому причинаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не грався
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:12
    У Дніпрі жінка обмазала фекаліями дитячий майданчик, щоб ніхто не грався

    На одному з дитячих майданчиків Дніпра сталася дивна ситуація.

    Кому в Дніпрі виплачують соціальну допомогу та як її отримати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:49
    Кому в Дніпрі виплачують соціальну допомогу та як її отримати

    У Дніпрі надають державну соціальну допомогу особам без пенсії, та…

    У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:48
    У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси

    Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі світла буде більше, однак не…

    Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ
    Новини Дніпра
    Вчора 21:53
    Житель Дніпра відкрив ботоферму, яка працювала на РФ

    Дніпрянин облаштував ботоферму, яка працювала на РФ.

    Наверх