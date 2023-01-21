У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями Молотова

Співробітники рятувальної служби не одразу змогли розпочати гасіння вогню, адже на вікнах будівлі були ґрати. Довелося чекати поліцію.
Про це пише dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.
На місці правоохоронці знайшли дві скляні пляшки з ганчір’яними ґнотами, схожі на коктейлі Молотова.
У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини з’ясовує поліція.
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