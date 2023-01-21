Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями Молотова

Сьогодні 13:39
просмотров

У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна, 61 горіла їдальня. Невідомі закидали її коктейлями Молотова.

Новости Днепра про У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями Молотова

Співробітники рятувальної служби не одразу змогли розпочати гасіння вогню, адже на вікнах будівлі були ґрати. Довелося чекати поліцію. 

Про це пише dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.

На місці правоохоронці знайшли дві скляні пляшки з ганчір’яними ґнотами, схожі на коктейлі Молотова.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини з’ясовує поліція. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями МолотоваУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями МолотоваРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Унікальні колекції рослин можуть загинути: у Дніпрі ботсад потребує допомоги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    Унікальні колекції рослин можуть загинути: у Дніпрі ботсад потребує допомоги

    Ботсад Дніпровського університету звертається до містян за допомогою.

    У Дніпрі “замінували” більше 30 шкіл: поліція перевірила кожну
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:20
    У Дніпрі “замінували” більше 30 шкіл: поліція перевірила кожну

    На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох шкіл…

    Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж

    20 січня у Дніпрі горів гараж, розташований на вулиці Брилів…

    Загинув пішохід: у Павлограді сталася смертельна аварія (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:42
    Загинув пішохід: у Павлограді сталася смертельна аварія (ФОТО)

    Увечері в п'ятницю, 20 січня, в Павлограді Дніпропетровської області сталася…

    Наверх