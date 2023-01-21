У Дніпрі на Нігояна горіла їдальня: її закидали коктейлями Молотова

У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна, 61 горіла їдальня. Невідомі закидали її коктейлями Молотова.

Співробітники рятувальної служби не одразу змогли розпочати гасіння вогню, адже на вікнах будівлі були ґрати. Довелося чекати поліцію.

Про це пише dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.

На місці правоохоронці знайшли дві скляні пляшки з ганчір’яними ґнотами, схожі на коктейлі Молотова.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини з’ясовує поліція.

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