У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліції

На Набережній Заводській у річці Дніпро місцеві мешканці помітили тіло чоловіка.
Вони відразу викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що особу чоловіка встановили, попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень.
Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега.
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