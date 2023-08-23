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  • У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліції

У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліції

Сьогодні 10:33
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Усі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.
Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліції

Фото умовне.

На Набережній Заводській у річці Дніпро місцеві мешканці помітили тіло чоловіка.

Вони відразу викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Та повідомили, що особу чоловіка встановили, попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень.

Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській виявили потопельника: коментар поліціїУкраїнська

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