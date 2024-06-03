У Дніпрі на Набережній Заводській сталася ДТП: рух ускладнено

У понеділок, 3 червня, у Дніпрі на перехресті вулиць Набережна Заводська та Метробудівська сталася ДТП.
Не розминулися два легкових автомобілі, повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Водії наразі очікують патрульну поліцію.
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