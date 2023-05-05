У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Тому комунальники змушені їх видаляти.
Зараз працівники комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста» працюють на набережній. Там відмивають стіну з графіті.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Працівники нашого підприємства спільно з представниками інспекції з питань благоустрою постійно проводять рейди з виявлення подібних вандальних написів, графіті і вживають заходів щодо їхнього усунення. Якщо вдається застати людину, яка залишає такі написи, то проводять роз’яснювальну роботу, складають адміністративний протокол. Часто такі незаконні діяння фіксують на фасадах будівель, огорожах, — зазначили у міськраді.
Щоб “наскальний живопис” видалявся швидше, комунальники використовують піскоструминний метод.
У компресор під тиском подається повітря і піскоструєм видувається на стіну. Пісок розбиває фарбу. Наприклад, на ось цю ділянку пішло близько трьох годин роботи, — зазначили у міськраді.
Тому краще малюйте вдома на шпалерах:)
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