Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Сьогодні 16:33
просмотров

Останнім часом у Дніпрі з'являються все нові і нові вандальні написи на об'єктах благоустрою.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Тому комунальники змушені їх видаляти.

Зараз працівники комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста» працюють на набережній. Там відмивають стіну з графіті.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Працівники нашого підприємства спільно з представниками інспекції з питань благоустрою постійно проводять рейди з виявлення подібних вандальних написів, графіті і вживають заходів щодо їхнього усунення. Якщо вдається застати людину, яка залишає такі написи, то проводять роз’яснювальну роботу, складають адміністративний протокол. Часто такі незаконні діяння фіксують на фасадах будівель, огорожах, — зазначили у міськраді.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Щоб “наскальний живопис” видалявся швидше, комунальники використовують піскоструминний метод.

У компресор під тиском подається повітря і піскоструєм видувається на стіну. Пісок розбиває фарбу. Наприклад, на ось цю ділянку пішло близько трьох годин роботи, — зазначили у міськраді.

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)

Тому краще малюйте вдома на шпалерах:)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на набережній відмивають стіну з графіті (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі пес застряг головою в паркані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:34
    У Дніпрі пес застряг головою в паркані

    У Дніпрі рятувальники допомогти чотирилапому.

    Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:03
    Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні

    Які події можна відвідати дніпрянам у травні.

    Як виглядає кімната за 1,9 тис грн в оренду у Дніпрі: меблі з 1970-х та квадратна плитка на підлозі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    Як виглядає кімната за 1,9 тис грн в оренду у Дніпрі: меблі з 1970-х та квадратна плитка на підлозі (ФОТО)

    Кімнати у Дніпрі здають в оренду в середньому від 2-3…

    Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину “падатиме” до 30 “зірок”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:40
    Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину “падатиме” до 30 “зірок”

    Мешканці Дніпра зможуть побачити метеорний потік.

    Наверх