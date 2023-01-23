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У Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Сьогодні 13:14
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Сьогодні, 23 січня, на вулиці Набережна Перемоги, 46 знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Воно лежало на даху приміщення на рівні другого поверху. Труп виявила мешканка будинку.

Жінка викликала правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліціїУкраїнська

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