У Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Сьогодні, 23 січня, на вулиці Набережна Перемоги, 46 знайшли тіло чоловіка.

Воно лежало на даху приміщення на рівні другого поверху. Труп виявила мешканка будинку.

Жінка викликала правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки.

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