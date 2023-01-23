У Дніпрі на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

Воно лежало на даху приміщення на рівні другого поверху. Труп виявила мешканка будинку.
Жінка викликала правоохоронців.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, попередня правова кваліфікація – самогубство.
Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки.
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