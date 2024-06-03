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У Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулись легкове авто та мотоцикл: що відомо

Сьогодні 08:25
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Вчора, 2 червня, увечері на Набережній Перемоги у Дніпрі сталася аварія за участі легкового автомобіля та мотоцикла.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулись легкове авто та мотоцикл: що відомо

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі поширили відео зіткнення, на якому видно, як водій автомобіля хотів розвернутися через суцільну смугу, однак не помітив мотоциклістку, яка їхала в його сторону. Внаслідок цього мотоциклістка врізалась в автівку та перелетіла через її дах. 

На відео можна побачити, як небайдужі перехожі одразу підбігли до дівчини, щоб перевірити її стан та надати першу допомогу.

За словами очевидців, мотоциклістку забрала “швидка” у важкому стані.

Про стан водія легкового автомобіля наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водійка на Jeep переїхала ногу дитині на переході.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулись легкове авто та мотоцикл: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулись легкове авто та мотоцикл: що відомоРусский

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