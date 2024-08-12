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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 14:18
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У Дніпрі в річці виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Тіло чоловіка знайшли в річці в районі будинку №118 на Набережній Перемоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначають, що інцидент трапився 10 серпня.

З цього приводу ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що чоловік вчинив самогубство. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

“Попередня правова кваліфікація-самогубство. Всі обставини зʼясовують правоохоронці”, – повідомила речниця Дніпровської поліції Аліна Стадник.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліціїРусский

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