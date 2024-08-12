У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

У Дніпрі в річці виявили тіло чоловіка.

Тіло чоловіка знайшли в річці в районі будинку №118 на Набережній Перемоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначають, що інцидент трапився 10 серпня.

З цього приводу ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що чоловік вчинив самогубство. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

“Попередня правова кваліфікація-самогубство. Всі обставини зʼясовують правоохоронці”, – повідомила речниця Дніпровської поліції Аліна Стадник.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: