У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

Тіло чоловіка знайшли в річці в районі будинку №118 на Набережній Перемоги.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначають, що інцидент трапився 10 серпня.
З цього приводу ми звернулися до поліції. Там dnepr.info повідомили, що чоловік вчинив самогубство. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
“Попередня правова кваліфікація-самогубство. Всі обставини зʼясовують правоохоронці”, – повідомила речниця Дніпровської поліції Аліна Стадник.
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