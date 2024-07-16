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У Дніпрі на Монастирському острові з річки витягнули тіло людини

16.07.2024 15:47
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У Дніпрі 16 липня на Монастирському острові з води дістали тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові з річки витягнули тіло людини

На вигляд загиблому близько 30 років. Його тіло з води витягнув за руку чоловік, який ймовірно відпочивав на пляжі. Моторошні кадри поширили в місцевих телеграм-каналах о 14:00.

На опублікованому відео також видно, що люди, які були поряд, продовжили відпочивати на річці та не звертати уваги на труп.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там нам відповіли, що на місце поїхали правоохоронці. Деталі згодом.

У поліції “dnepr.info” о 16:09 прокоментували, що стався нещасний випадок. Особа чоловіка встановлюється.

Нагадаємо, що з початку літа на водоймах області потонули 28 людей, четверо з них – діти. На вихідних, 13-14 липня на Дніпропетровщині загинули 5 людей.

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