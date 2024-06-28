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У Дніпрі на могилі у Севастопольському парку знову знайшли кістки невідомого походження

Сьогодні 10:32
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На могилі Олександра Поля у Севастопольському парку місцеві жителі у черговий раз побачили кістки.

Новости Днепра про У Дніпрі на могилі у Севастопольському парку знову знайшли кістки невідомого походження

Про це повідомили містяни у місцевих Telegram-каналах та опублікували фото.

Новости Днепра про У Дніпрі на могилі у Севастопольському парку знову знайшли кістки невідомого походження

Цього разу кістка лише одна, однак велика. Та чи справжня вона – незрозуміло. 

Слід згадати, що навесні минулого року у Севастопольському парку на могилі Олександра Поля були виявлені, ймовірно, людські останки. Тоді справою зайнялися правоохоронці задля встановлення особи, яка вчинила такий акт вандалізму. Того ж місяця кістки принесли вдруге, однак у пакеті. Кому вони належать – досі невідомо.

Після недовгого затишшя, цього року у травні у Севастопольському парку помітили дивні предмети: колоду карт, свічки, червоні нитки.  Поруч з ними був попіл, який залишився після багаття. Деякі містяни припускають, що хтось проводив там магічні ритуали. 

Наразі достеменно невідомо хто та навіщо постійно залишає в Севастопольському парку моторошні артефакти. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на могилі у Севастопольському парку знову знайшли кістки невідомого походженняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на могилі у Севастопольському парку знову знайшли кістки невідомого походженняРусский

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