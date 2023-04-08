У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині

На місце викликали правоохоронців для фіксації злочину. Вони відправили моторошну знахідку на експертизу.
Наразі невідомо, чи належали ці кістки людині.
Усі обставин інциденту з’ясовує поліція.
Нагадаємо, Олександр Поль – видатний діяч нашого краю, який своєю невтомною діяльністю зіграв вирішальну роль в економічному та культурному розвитку Катеринославщини, а відповідно і сучасної Дніпропетровської області.
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