У Дніпрі на могилі Поля знайшли кістки: можливо, вони належали людині

Сьогодні, 8 квітня, вранці у Севастопольському парку в Дніпрі на могильній плиті Олександра Поля знайшли кістки.

На місце викликали правоохоронців для фіксації злочину. Вони відправили моторошну знахідку на експертизу.

Наразі невідомо, чи належали ці кістки людині.

Усі обставин інциденту з’ясовує поліція.

Нагадаємо, Олександр Поль – видатний діяч нашого краю, який своєю невтомною діяльністю зіграв вирішальну роль в економічному та культурному розвитку Катеринославщини, а відповідно і сучасної Дніпропетровської області.

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