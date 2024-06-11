У Дніпрі на місяць звузять Донецьке шосе: у чому річ

У Дніпрі планують звузити проїзну частину та тротуар по Донецькому шосе, а саме біля будинків №1, №1Д, 3. У цьому районі запланували будівництво кабельної лінії, йдеться у проєкті розпорядження оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.
Роботи можуть розпочатися 18 червня та триватимуть до 17 липня.
Територію проведення робіт мають огородити та встановити попереджувальні знаки, а також забезпечити безпечний рух пішоходів. Після завершення – демонтувати огорожу, знаки, відновити покриття проїзної частини й тротуарних зон і привести територію до ладу.
Варто зауважити, що на документі ще немає підпису міського голови, тож можливі зміни.
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