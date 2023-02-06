У Дніпрі на місці складів на Слобожанському побудують гігантський ЖК з вежами

З “мінусів” – близькість майбутнього комплексу до АЗС та залізниці. Архітектори та забудовники мають розробити санітарно-захисну зону, а також вирішити проблеми з шумоізоляцією, адже поруч жвавий проспект та їздять потяги.
При комплексі мають побудувати двоповерховий паркінг ємністю 240 машино-місць. Крім цього, планують створити пішохідні бульвари поруч з багатоповерхівками, облаштувати пішохідний зв’язок з ТРЦ “Наша правда”, а вздовж Слобожанського проспекту – велодоріжку.
Внутрішній двір комплексу планують підняти на стилобатну частину на рівень другого поверху. За словами архітекторів, самі будинки будуть розміщені досить нестандартно. Один – паралельно Слобожанському проспекту, а другий під кутом з видом на вулицю Юннатів.
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