У Дніпрі на місці складів на Слобожанському побудують гігантський ЖК з вежами

У Дніпрі на Слобожанському проспекті може з'явитися новий ЖК.

На першій містобудівній раді в цьому році дніпровські архітектори розглянули план будівництва нового ЖК на Слобожанському проспекті, про це пише “Міський сайт”.

Новий комплекс планують побудувати за адресою Слобожанський проспект 27-27а. Розташована ця земельна ділянка на перехресті проспекту та вулиці Юннатів, біля віадука та залізничної розв’язки. Зараз на цьому місті знаходяться склади.

Замовник проєкту – ТОВ “Індастріал Сіті”.

На ділянці площею 0,82 гектарів хочуть побудувати житловий комплекс з двома 24-поверховими вежами заввишки до 78 метрів. Зазначається, що в новому ЖК може оселитися більше 700 людей.

З “мінусів” – близькість майбутнього комплексу до АЗС та залізниці. Архітектори та забудовники мають розробити санітарно-захисну зону, а також вирішити проблеми з шумоізоляцією, адже поруч жвавий проспект та їздять потяги.

При комплексі мають побудувати двоповерховий паркінг ємністю 240 машино-місць. Крім цього, планують створити пішохідні бульвари поруч з багатоповерхівками, облаштувати пішохідний зв’язок з ТРЦ “Наша правда”, а вздовж Слобожанського проспекту – велодоріжку.

Внутрішній двір комплексу планують підняти на стилобатну частину на рівень другого поверху. За словами архітекторів, самі будинки будуть розміщені досить нестандартно. Один – паралельно Слобожанському проспекту, а другий під кутом з видом на вулицю Юннатів.

Архітектори зазначили, що замість двох 70 метрових веж, на місці комплексу можуть побудувати три будинки, але з меншою кількістю поверхів. Проте це тільки плани, над розробкою остаточного проєкту ще працюють.

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