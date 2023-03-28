У Дніпрі на Мазепи Volkswagen збив пенсіонера: потерпілий помер у лікарні

26 березня у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася аварія.

Там приблизно о 21:30 Volkswagen збив 84-річного чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. У чоловіка діагностували забій головного мозку, закриту травму грудної клітини, перелом двох ребер, правої плечової кістки та правої гомілки.

На жаль, сьогодні стало відомо, що пенсіонер помер.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі.

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