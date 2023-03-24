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У Дніпрі на Матроській з’явився новий патріотичний мурал

Сьогодні 17:21
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Дуже гарно!

Новости Днепра про У Дніпрі на Матроській з'явився новий патріотичний мурал

У Дніпрі на одному із будинків на вулиці Матроській з’явився патріотичний мурал.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

Стінопис представляє собою жовто-блакитний стяг із зображенням обличчя жінки зі сльозами на очах. Знизу – два рядки з відомої української пісні “Ой у лузі червона калина”: “Нині наша славна Україна зажурилася …. А ми нашу славну Україну розвеселимо”.

Хто автор цієї роботи – поки що невідомо.

Вийшло дуже гарно!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Матроській з'явився новий патріотичний муралУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Матроській з'явився новий патріотичний муралРусский

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