У Дніпрі на Матроській з’явився новий патріотичний мурал

У Дніпрі на одному із будинків на вулиці Матроській з’явився патріотичний мурал.
Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.
Стінопис представляє собою жовто-блакитний стяг із зображенням обличчя жінки зі сльозами на очах. Знизу – два рядки з відомої української пісні “Ой у лузі червона калина”: “Нині наша славна Україна зажурилася …. А ми нашу славну Україну розвеселимо”.
Хто автор цієї роботи – поки що невідомо.
Вийшло дуже гарно!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”.
Читайте також:
Автор:
Старовинні будинки в Дніпрі за все своє «життя» змінили сотні…
У Дніпрі затримали чоловіка, який грабував ювелірні магазини.
У Дніпрі затримали поліцейських із Рубіжного, які вимагали хабарі в…
Сьогодні, 24 березня, мешканці Новокодацького району могли бачити густий дим.