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У Дніпрі на маршрути вийшли додаткові автобуси

Сьогодні 18:09
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Новости Днепра про У Дніпрі на маршрути вийшли додаткові автобуси

Сьогодні через масований ракетний удар більшість областей України залишилися без світла.

У Дніпрі, крім побутових споживачів, без живлення залишився увесь електротранспорт. Тому на маршрути вийшли 92 додаткові автобуси, щоб усі містяни могли доїхати додому. 

Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Крім того, час роботи транспорту планують подовжити.

Будь ласка, враховуйте, що більшість світлофорів не працюють, бережіть себе та свої близьких. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на маршрути вийшли додаткові автобусиУкраїнська

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