У Дніпрі на маршрути вийшло 43 тролейбуса та 60 трамваїв

10 лютого на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 103 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 753 автобуси (з них 150 – великої місткості).
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