У Дніпрі на маршрути вийшло 43 тролейбуса та 60 трамваїв

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

10 лютого на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20.

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 103 одиниці рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 753 автобуси (з них 150 – великої місткості).

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