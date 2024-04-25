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У Дніпрі на маршрут повернеться популярний тролейбус

Сьогодні 18:42
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У Дніпрі знову курсуватиме тролейбус №21.

Новости Днепра про У Дніпрі на маршрут повернеться популярний тролейбус

З 26 квітня на маршрути знову повернуться тролейбуси №21. На бульварі Слави завершився ремонт дорожнього покриття, тож транспорт знову курсуватиме як зазвичай. 

Нормальний графік повернуть і для тролейбуса №16, який працював у посиленому режимі. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі скоро з’являться трамваї з Німеччини. Місто взимку закупило 26 трамваїв за “символічною” ціною. Вони не нові, однак відремонтовані та “на ходу”. Ціна за понад два десятки вживаних вагонів – 31 тисяча 200 євро, тобто вартість одного складає 1200 євро.

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Новости Днепра про У Дніпрі на маршрут повернеться популярний тролейбусУкраїнська

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