У Дніпрі на маршрут повернеться популярний тролейбус

З 26 квітня на маршрути знову повернуться тролейбуси №21. На бульварі Слави завершився ремонт дорожнього покриття, тож транспорт знову курсуватиме як зазвичай.
Нормальний графік повернуть і для тролейбуса №16, який працював у посиленому режимі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі скоро з’являться трамваї з Німеччини. Місто взимку закупило 26 трамваїв за “символічною” ціною. Вони не нові, однак відремонтовані та “на ходу”. Ціна за понад два десятки вживаних вагонів – 31 тисяча 200 євро, тобто вартість одного складає 1200 євро.
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