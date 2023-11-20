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У Дніпрі на майже місяць частково звузять дорогу на Набережній Перемоги: деталі

Сьогодні 10:35
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Причина - проведення ремонтних робіт.

Новости Днепра про У Дніпрі на майже місяць частково звузять дорогу на Набережній Перемоги: деталі

Про це йдеться в розпорядженні міського голови Дніпра. 

Роботи триватимуть на вулиці Яружній з 27 листопада по 22 грудня. На цей час звузять частину дороги на Набережній Перемоги, а саме на ділянці від будинку №33 до будинку №65. За майже місяць комунальники мають замінити колектор зливної каналізації. 

По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу з сигнальним освітленням. Комунальники повинні подбати про безпечний рух пішоходів, а після завершення робіт — демонтувати огорожу, знаки, відновити асфальтове покриття і привести територію до ладу

Обмежень у роботі транспорту не буде, але через те, що частина дороги буде перекрита, можливі ускладнення руху. 

Новости Днепра про У Дніпрі на майже місяць частково звузять дорогу на Набережній Перемоги: деталі

Нагадаємо, раніше через ремонт трамвайних колій на проспекті Дмитра Яворницького перекрили частину проспекту. ТУТ ми писали, як об’їхати місце ремонтних робіт. Крім цього, стало відомо, скільки витратять на ремонт аварійної ділянки трамвайних рейок. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на майже місяць частково звузять дорогу на Набережній Перемоги: деталіУкраїнська

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