У Дніпрі на Люби Шевцової чоловік підпалив «Камаз»

Чоловік облив кабіну вантажівки бензином та підпалив її. Каністру з пальним поліцейські виявили неподалік від місця злочину. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
5 червня слідчі повідомили затриманому про підозру за умисне пошкодження транспортного засобу: друга частина статті 194 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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