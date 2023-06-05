У Дніпрі на Люби Шевцової чоловік підпалив «Камаз»

Сталася подія у Новокодацькому районі, на вулиці Люби Шевцової. Як виявилося, вантажівку підпалив місцевий мешканець. Поліція затримала 40-річного підозрюваного.

Чоловік облив кабіну вантажівки бензином та підпалив її. Каністру з пальним поліцейські виявили неподалік від місця злочину. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

5 червня слідчі повідомили затриманому про підозру за умисне пошкодження транспортного засобу: друга частина статті 194 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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