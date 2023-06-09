У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Там 45-річний чоловік потрапив під трамвай маршруту №9.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Потерпілому відрубало обидві ноги – його госпіталізували.
9 червня стало відомо, що чоловік помер у лікарні.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову.
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