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  • У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Сьогодні 13:11
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Учора, 8 червня, приблизно о 21:35 у Дніпрі на вулиці Любарського сталася жахлива трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Там 45-річний чоловік потрапив під трамвай маршруту №9.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Потерпілому відрубало обидві ноги – його госпіталізували.

9 червня стало відомо, що чоловік помер у лікарні.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарні

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Любарського 45-річний чоловік потрапив під трамвай: він помер у лікарніРусский

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