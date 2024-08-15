У Дніпрі на лівому березі зібралися величезні черги до бюветів з водою (ФОТО)

До бюветів на лівому березі зібралися величезні черги.

З вечора 14 серпня майже всі жителі лівого берега або зовсім без води, або ж з нею, але зі слабким тиском в кранах.

Через відсутність води, черги з охочих набрати води спостерігаються біля всіх бюветів на Лівобережному, повідомляють в місцевих телеграм-каналах.

На Осінній, 5 креативно підійшли до розв’язання проблеми з водою. Місцевий житель під’єднав свій насос до свердловини, аби всі охочі зробили запаси хоча б технічної води.

Зауважимо, води не буде до ранку суботи, 17 серпня.

Причина – масштабний ремонт водопроводу на Сонячній Набережній. Роботи триватимуть до вечора 16 серпня, тобто у багатьох вода з’явиться вранці (до 10:00 або пізніше) 17 серпня.

Повідомляється, що надати список усіх адрес, за якими не буде води повністю і частково, немає можливості. Крім Лівобережного, води немає також:

– ж/м Придніпровськ;

– ж/м Ігрень;

– с. Одинцівка;

– с. Олександрівка.

Також через ремонт водогону в Дніпрі перебої з водою в Новомосковську.

Водопостачання, але з іншої причини, немає також в Синельниковому. Там сталася аварія на водогоні Дніпро – Західний Донбас.

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