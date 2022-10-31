У Дніпрі на лівому березі з’явилася свердловина з водою

Колонка з водою працює на вулиці Генерала Захарченка. Про це повідомили в спільноті на фейсбук Лівобережний-3.
На місці колонки пробурили 20-метрову свердловину. Зазначається, що вода скоріш технічна, а не питна. Її якість перевірили фахівці і повідомили, що вона відповідає всім хімічним показникам, але в ній є певні біологічні елементи. Тому пити її можна тільки попередньо прокип’ятивши.
Працює колонка без електричного обладнання, тому у разі критичної ситуації мешканці можуть скористатися цією колонкою. Попередньо, триває підготовка до відкриття ще трьох таких свердовин на цьому масиві.
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