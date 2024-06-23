У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини - Днепр Инфо
У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини
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Сегодня 19:38

У Дніпрі місцеві блогери вирішили провести незвичайну промоакцію.

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр”.

На паркінгу дівчина на каталці була вдягнена лише у короткі шорти та топ, а зверху неї були сервіровані суші.

Який заклад замовив таку інтеграцію невідомо. 

Напевно це відсилка на знаменитий спосіб їсти суші та інші закуски з оголених дівчат, який став знаменитим після фільмів про японську мафію.

У коментарях думки стосовно рекламної акції розділились. 

Сьогодні ми писали про те, що потрібно збірній Україні для виходу у наступну стадію Євро-2024.

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