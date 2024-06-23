Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр”.
На паркінгу дівчина на каталці була вдягнена лише у короткі шорти та топ, а зверху неї були сервіровані суші.
Який заклад замовив таку інтеграцію невідомо.
Напевно це відсилка на знаменитий спосіб їсти суші та інші закуски з оголених дівчат, який став знаменитим після фільмів про японську мафію.
У коментарях думки стосовно рекламної акції розділились.
Сьогодні ми писали про те, що потрібно збірній Україні для виходу у наступну стадію Євро-2024.
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