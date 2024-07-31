У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомо
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Сегодня 10:36

У Дніпрі сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомо

У Дніпрі на вулиці Лазаря Глоби (раніше – Андрія Фабра) водій Vokswagen збив 15-річну дівчину. Аварія сталася у вівторок 30 липня близько 18:40. 

На фотографіях, які оприлюднили в мережі, можна побачити розкидані особисті речі дівчини, калюжу крові, а також правоохоронців, які вже працюють на місці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомо

 

Попередньо відомо, що дівчина перебігала дорогу у недозволеному місці. Внаслідок отриманих травм неповнолітня померла в лікарні. 

За попередньою інформацією, водій Volkswagen залишився на місці події. Усі обставини події встановлюватимуть правоохоронці. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаря Глоби сбили 15-річну дівчину: що відомоРусский

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