У Дніпрі на вулиці Лазаря Глоби (раніше – Андрія Фабра) водій Vokswagen збив 15-річну дівчину. Аварія сталася у вівторок 30 липня близько 18:40.
На фотографіях, які оприлюднили в мережі, можна побачити розкидані особисті речі дівчини, калюжу крові, а також правоохоронців, які вже працюють на місці.
Попередньо відомо, що дівчина перебігала дорогу у недозволеному місці. Внаслідок отриманих травм неповнолітня померла в лікарні.
За попередньою інформацією, водій Volkswagen залишився на місці події. Усі обставини події встановлюватимуть правоохоронці.
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