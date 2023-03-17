У Дніпрі на Київській біля смітників знайшли труп: коментар поліції

Попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень.

Сьогодні, 17 березня, у Дніпрі на вулиці Київській біля сміттєвих баків знайшли труп.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам підтвердили цю інформацію. Та зазначили, що особу померлого вже встановили – це чоловік 1973 року народження.

За попередньою інформацією, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень, тому його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля елітного ЖК знайшли труп: коментар поліції.

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