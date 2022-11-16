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У Дніпрі на Кротова зіткнулися маршрутка та легковик: серед постраждалих є дитина

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі на вулиці Бориса Кротова 16 листопада зіткнулися легковий автомобіль Daewoo та маршрутний автобус.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова зіткнулися маршрутка та легковик: серед постраждалих є дитина

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що зіткнулися мікроавтобус «Газель» і легковий автомобіль Daewoo-Lanos. Ще до прибуття співробітників Держслужби, екіпаж швидкої допомоги відвіз до лікарні постраждалу жінку та дитину. Жінка їхала у Daewoo, а дитина була пасажиром маршрутки.

Рятувальники відключили акумулятори розбитих машин, щоб уникнути можливого загоряння. В обставинах аварії доведеться розібратися правоохоронцям.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова зіткнулися маршрутка та легковик: серед постраждалих є дитинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Кротова зіткнулися маршрутка та легковик: серед постраждалих є дитинаРусский

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