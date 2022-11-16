У Дніпрі на Кротова зіткнулися маршрутка та легковик: серед постраждалих є дитина

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що зіткнулися мікроавтобус «Газель» і легковий автомобіль Daewoo-Lanos. Ще до прибуття співробітників Держслужби, екіпаж швидкої допомоги відвіз до лікарні постраждалу жінку та дитину. Жінка їхала у Daewoo, а дитина була пасажиром маршрутки.
Рятувальники відключили акумулятори розбитих машин, щоб уникнути можливого загоряння. В обставинах аварії доведеться розібратися правоохоронцям.
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